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Фигуристка Мишина ответила, хочет ли она быть тренером в будущем

Фигуристка Мишина призналась, что может стать тренером в будущем

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Анастасия Мишина допустила, что в будущем она могла бы стать тренером. Об этом спортсменка рассказала в интервью RT.

«Я вообще отсматриваю прокаты после соревнований, анализирую. Мне это интересно. Взгляд будущего тренера? Может быть», — заявила Мишина.

Ее партнер по парному катанию, российский фигурист Александр Галлямов, в свою очередь, отметил, что к 25 годам у него уже выработалась система тренировок.

«Тамара Николаевна [Москвина] иногда может вносить какие-то коррективы, но мы, как правило, и без них уже понимаем, как выстроить работу и подвести себя к соревнованиям», — добавил спортсмен.

Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. Они являются обладателями золотых наград Олимпийских игр 2022 года в командном турнире. В личном первенстве пара стала третьей. Фигуристы в 2021 году выиграли чемпионат мира, а годом позднее стали чемпионами Европы. В марте 2023 года Мишина и Галлямов участвовали в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге, где стали вторыми.

В 2023 году Галлямов признался, что тренер Тамара Москвина понимает его увлечение футболом. По его словам, ей нравится, что у него есть хобби, помимо фигурного катания.

Ранее Галлямов раскрыл, как проходили слушания по лишению России золота ОИ-2022.

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