Сафонов может в третий раз подряд выйти в основе «ПСЖ»

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов может выйти в стартовом составе своей команды на матч шестого тура Лиги 1 против «Ренна». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на пресс-службу чемпионов Франции.

25-летний воспитанник «Краснодара» попал в заявку на игру, которая пройдет 27 сентября на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 по московскому времени. Итальянский голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма, являющийся основным конкурентом Сафонова в клубе, пропустит матч из-за травмы.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Сафонов провел за «ПСЖ» два матча, пропустив один мяч.

Ранее стало известно, почему Квинси Промеса до сих пор не могут зарегистрировать в новый клуб.