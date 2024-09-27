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«Конфетно-букетного периода не было»: в «Акроне» описали тренировки Дзюбы

Тренер «Акрона» Тедеев заявил, что Дзюба работает профессионально в клубе

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ФК «Акрон»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что нападающий Артем Дзюба относится профессионально к своим обязанностям и положительно влияет на обстановку в клубе.

«Давайте жить позитивом, а не ждать, что у меня закончится с ним конфетно-букетный период. Его не было и нет. И не будет. Есть профессиональные отношения, которые двигают и его, и команду вперед», — заявил Тедеев.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 5:2.

Ранее звезду «Реала» высмеяли за необычные предпочтения в еде.

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