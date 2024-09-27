Украинский форвард принес «Роме» ничью с «Атлетиком» в ЛЕ

Итальянский футбольный клуб «Рома» сыграл вничью в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Атлетиком».

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпико» в городе Рим, завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик на 32-й минуте. Однако удержать победу итальянцы не смогли: на 85-й минуте счет сравнял испанский защитник «Атлетика» Айтор Паредес.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Рома» сыграет в гостях против шведского «Эльфсборга». «Атлетик» встретится дома с нидерландским «АЗ Алкмаром». Матчи состоятся 3 октября и начнутся в 22:00 по московскому времени.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее киевское «Динамо» разгромно проиграло в стартовом матче Лиги Европы.