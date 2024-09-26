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Велогонщицу увезли в больницу после серьезной травмы на юниорском ЧМ

Швейцарскую велогонщицу Фуррер увезли в больницу после падения на юниорском ЧМ

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Luc Claessen/Getty Images

18-летняя швейцарская велогонщица Муриэль Фуррер была доставлена в больницу после того, как получила серьезную травму головы во время гонки на юниорском ЧМ в Цюрихе. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой пресс-службу Международного союза велосипедистов (UCI).

Сообщается, что Фуррер находится в «крайне тяжелом состоянии». Причиной падения, вероятно, стал дождь — точные обстоятельства инцидента неизвестны, так как момент не попал в трансляцию.

Победу в гонке одержала Кэт Фергюсон из Великобритании.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее украинского штангиста дисквалифицировали за попытку подкупа допинг-офицера.

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