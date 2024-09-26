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РПЛ объявила о создании Пивного кубка для игроков с «алкогольной» фамилией

РПЛ вручит Пивной кубок самому результативному игроку с «алкогольной» фамилией

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Depositphotos

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о создании Пивного кубка. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал лиги.

Эту награду будет получать самый результативный игрок с «пивной» фамилией на определенный момент. РПЛ сообщила, что в гонке за этим трофеем будут участвовать полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский, нападающий «Локомотива» Вадим Раков и звездный новичок ЦСКА Миралем Пьянич.

Подписчики в социальных сетях предлагают включить в розыгрыш вратаря «Динамо» Игоря Лещука, полузащитника «Нижнего Новгорода» Илью Жигулева, а также завершивших карьеру экс-игрока «Зенита» и «Рубина» Александра Бухарова и бывшего нападающего «Спартака» Михайло Пьяновича.

26 сентября Пьянич стал игроком московского ЦСКА.

«Миралем будет выступать за нашу команду под номером 15», — говорится в заявлении армейцев.

Контракт с 34-летним футболистом подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Ранее в Госдуме призвали обратить внимание на заявления Пьянича о нежелании играть с Россией.

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