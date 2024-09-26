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«Мы просто ошалели»: российская гандболистка рассказала о встрече с Путиным

Российская гандболистка Сень: Путин удивил подготовленностью на встрече в Кремле

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская гандболистка Анна Сень заявила, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле после победы на летних Олимпийских игр 2016 года, глава государства удивил своей подготовленностью. Слова спортсменки приводит 1rnd.

«Я попросила разрешения сфотографироваться с ним. Он становится и говорит: «Бобер, открой глаза». Я всегда так говорила, потому что на всех фото Влада Бобровникова получалась с закрытыми глазами. Мы просто ошалели, было очень приятно, что он так подготовлен», — рассказала Сень.

33-летняя Сень является пятикратной чемпионкой России. На международном уровне в ее активе серебряная медаль чемпионата Европы 2018 года, бронзовая награда чемпионата мира-2019. Также она завоевала все олимпийские награды: золотую в 2016 году и серебряную в 2020.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее для россиян смягчили критерии получения нейтрального статуса.

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