Претендент на пост главы МОК: Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший заявил, что Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию, передает Inside the Games со ссылкой на AFP.

«Хотелось бы скорее пересмотреть вопрос реинтеграции ОКР. Сейчас Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию. Как только причины для отстранения исчезнут, надо будет работать, чтобы вернуть РФ», — сказал Самаранч-младший.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее для россиян смягчили критерии получения нейтрального статуса.