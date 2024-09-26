Стала известна судьба Головина в «Монако»

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале рассказал, что футболист «Монако» Александр Головин подписал новый контракт с клубом на пять лет.

Контракт рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне чемпионата Франции «Монако» делит первую строчку с «ПСЖ» и «Марселем», набрав по 13 очков. «Ланс», который занимает четвертую строчку, набрал девять баллов.

В Лиге чемпионов «Монако» в первом туре обыграл каталонскую «Барселону». Головин сыграл в том матче 45 минут, выйдя на замену сразу после перерыва. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. Контракт Головина с «Монако» истекает 30 июня 2026 года.

По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

Ранее Головин вышел на матч с капитанской повязкой и сменил номер в «Монако».