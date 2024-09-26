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Бывший футболист рассказал, чего ждет от Батракова и Барко в дерби

Экс-футболист Деменко: если с Барко закроют, «Спартаку» будет сложнее

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом футболист Максим Деменко, проведший два матча за национальную сборную страны и выступавший за популярные клубы РПЛ, в комментарии для «Газета.Ru» рассказал о том, каким будет противостояние лидеров «Локомотива» и «Спартака» Алексея Батракова и Эсекьеля Барко соответственно в матче команд в десятом туре Премьер-лиги.

«Играет все равно команда. Батраков без партнеров не смог бы найти свои моменты, которые он реализовывает. Поэтому здесь абсолютно равная позиция у соперников. Понятно, что на лидеров будут обращать внимание при подготовке к матчу. На сегодняшний день в «Спартаке» Барко выделяется, и через него строится игра команды, и очень неплохо. Если же с Барко будут играть индивидуально и перекрывать зоны, тот же Баринов, например, «Спартаку» будет тяжелее», — считает Деменко.

«Локомотив» занимает второе место в Российской премьер-лиге после девяти туров, набрав 21 очко и на два балла отставая от лидирующего действующего чемпиона «Зенита» из Санкт-Петербурга. «Спартак» располагается на пятой строчке с 16 набранными очками.

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