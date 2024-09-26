ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Галатасараю» в первом туре Лиги Европы

Греческий клуб ПАОК, за который выступают российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев, проиграл турецкому «Галатасараю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Рамс Парк» в городе Стамбул, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Все четыре мяча в этой встрече были забиты во втором тайме. На 48-й минуте ганский защитник ПАОКа отправил мяч в свои ворота. На 67-й минуте хавбек греческой команды восстановил равновесие в матче. На 76-й минуте форвард «Галатасарая» Юнус Акгюн вывел свою команду вперед, а на 90+5-й минуте окончательный счет установил аргентинский нападающий Мауро Икарди. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Российские футболисты появились в стартовом составе ПАОКа и не отметились результативными действиями. Чалов был заменен на 71-й минуте, а Оздоев — на 77-й.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее киевское «Динамо» проиграло в стартовом матче Лиги Европы.