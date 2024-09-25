Израиль могут отстранить от международного футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит запрос Палестинской футбольной ассоциации (PFA) об отстранении сборной Израиля от международных соревнований 3 октября. Об этом сообщается на официальном сайте PFA.

«Мы ждем окончательного решения, которое будет принято советом ФИФА 3 октября. Уверены, что оно принесет справедливость и равенство для палестинского футбола и его спортсменов», — говорится в заявлении организации.

Палестинская футбольная ассоциация ранее просила ввести санкции против Израиля в марте 2024 года. Решение по этому вопросу откладывалось в июле и августе.

В Лиге наций сезона-2024/25 Израиль играет во второй группе Лиги А вместе со сборными Бельгии, Италии и Франции. После двух туров израильтяне занимают последнее место в группе, не набрав очков.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее в Госдуме назвали допуск Израиля на турниры на фоне бана России двойными стандартами.