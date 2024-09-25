Американский журналист заявил, что интерес к фигурному катанию в мире упал

Американский журналист и ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз рассказал, ждут ли в мире возвращения российских фигуристов. Об этом он рассказал в подкасте «Чистый хвост».

«Нет универсального ответа. Понятно, что часть ждет, а часть — нет. Могу сказать точно: с момента отстранения России на моем YouTube-канале интерес уменьшился. Цифры не лгут. Сейчас на каждом старте мало крутых фигуристов: раньше было десять, а сейчас — четыре-пять», — заявил Лиз.

Ранее он заявил, что уровень российского фигурного катания упал.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее Лиз рассказал, чем Алина Загитова и Камила Валиева хуже Евгении Медведевой.