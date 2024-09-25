«Россия — good»: легкоатлет рассказал о выступлении на Паралимпиаде

Российский паралимпиец Владимир Свиридов рассказал об отношении к российским спортсменам в Париже. Слова легкоатлета приводит RT.

«Когда кто-то подходил и спрашивал, откуда я, нельзя было произнести название страны — дали бы предупреждение. Показывал на надпись NPA. Люди сразу понимали и показывали, что Россия — good», — заявил Свиридов.

На Играх в Париже спортсмен стал чемпионом в толкании ядра, установив мировой рекорд.

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее паралимпиец ответил украинцу, который назвал россиянина «недоразумением».