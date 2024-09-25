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Бывший футболист ЦСКА может стать главным тренером «Крыльев Советов»

Карпов: Игнашевич возглавит «Крылья Советов» вместо Осинькина

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Михаил Голенков/РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич может возглавить самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, «Крылья Советов» уволят нынешнего тренера команды Игоря Осинькина после матча с «Локомотивом», который состоится 6 октября. Также он сообщает, что Игнашевич уже договаривается со своим будущим тренерским штабом о работе в коллективе.

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что впервые слышит об этом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем», — заявил Корниленко.

После девяти туров «Крылья Советов» занимают десятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав десять очков. 23 сентября самарцы сыграли вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1.

Ранее Осинькин рассказал, вернется ли в команду Никита Салтыков.

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