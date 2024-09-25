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Бывший футболист «Зенита» и «Краснодара» дал прогноз на их матч

Экс-футболист Деменко: «Краснодар» неплохо выглядит перед матчем с «Зенитом»

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время игровой карьеры как за санкт-петербургский «Зенит», так и за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах в преддверии матча этих команд в рамках десятого тура Российской премьер-лиги, отметив также вторую центральную встречу, где сразятся столичные «Локомотив» и «Спартак».

«Два хороших матча будет среди команд, которые борются за, скажем так, чемпионство по итогам первого круга. Интрига будет здесь до конца. «Краснодар» сейчас выглядит очень неплохо, но «Зенит» в таких матчах, когда идет борьба непосредственно за первое место, показывает немножко другой футбол, немножко другие эмоции, все другое. Тем более сейчас практически все подошли в основной обойме к этому матчу, тот же Глушенков, другие футболисты», — считает Деменко.

Действующий чемпион страны «Зенит» лидирует в РПЛ с 23 очками, «Краснодар» занимает второе место, набрав после девяти туров 21 балл. Только эти команды не потерпели в турнире ни одного поражения. При этом в матче за Суперкубок страны перед стартом сезона зенитовцы взяли верх над «быками» — 4:2.

Ранее тренер ЦСКА заявил, что недоволен результатами клуба.

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