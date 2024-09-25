Завершивший карьеру вратарь вернется в футбол для перехода в «Барселону»

Завершивший карьеру польский вратарь Войцех Щенсны вернется в футбол и подпишет контракт с испанской «Барселоной». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Telegram-канале.

«Щенсны возобновит карьеру, чтобы подписать контракт с «Барселоной». В ближайшее время игрок пройдет медосмотр», — сообщил Романо.

27 августа 34-летний Щенсны объявил о завершении карьеры.

«Я отдал игре все, что у меня было. Каждый день, без оправданий. Сейчас пришло время уделить все свое внимание моей семье — моей удивительной жене Марине и двум нашим прекрасным детям Лиаму и Ноэлии», — заявил Щенсны.

«Барселона» ищет вратаря после того, как Марк-Андре тер Штеген получил травму и выбыл до конца сезона.

Голкипер получил травму колена в концовке первого тайма игры против «Вильярреала», не сумев покинуть поле самостоятельно. По ходу матча немца заменил Иньяки Пенья. Игра завершилась разгромной победой сине-гранатовых со счетом 5:1.

На протяжении своей карьеры 34-летний поляк выступал за английские «Арсенал» и «Брентфорд», итальянские «Рому» и «Ювентус». В составе клуба из Лондона он выиграл три Кубка Англии, а также стал лучшим вратарем Английской премьер-лиги (АПЛ) в 2014 году. Во время выступлений за «Ювентус», Щенсны стал обладателем трех Кубков Италии и победителем трех чемпионатов страны.

В составе сборной Польши он провел 84 матча.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать вратаря Диогу Кошту.