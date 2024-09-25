Режиссер шоу Загитовой: будет счастье, если мы подарим праздник детям Курска и Белгорода

Режиссер шоу фигуристки Алины Загитовой Светлана Краюшкина заявила в соцсетях о желании подарить праздник жителям Курска и Белгорода праздник.

«Будет большое счастье, если нам удастся подарить праздник детям. Детям, подросткам, взрослым, животным Курска и Белгорода люди шоу-бизнеса и искусства помогают, в отличие от хейтеров», — заявила Краюшкина.

29 августа в Казани состоялась премьера ледового шоу Загитовой «Хранители времени». Сама фигуристка призналась, что на мероприятии был установлен рекорд России — впервые в помещении летал 61 дрон.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Краюшкина резко высказалась о «хейтерах и желтых журналюгах», которые критиковали постановку.