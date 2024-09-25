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Сербский дзюдоист: знал, что за религиозные жесты могут отстранить

Дзюдоист Майдов заявил, что не может смириться с запретом на религиозные жесты

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Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Дзюдоист из Сербии Неманья Майдов, отстраненный от соревнований из-за крестного знамения, заявил в интервью Tsargrad.tv, что заранее знал о том, что за религиозные жесты можно получить дисквалификацию. При этом спортсмен подчеркнул, что не может смириться с этим запретом.

«Никто не может запретить мне креститься, и я никогда ни перед кем не буду извиняться за это, потому что нет никого больше Господа», — сказал Майдов.

Она сообщил, что для него это уже третье подобное предупреждение. Первое ему вынесли еще в 2018 году в Анталье, второе — в Иерусалиме.

17 сентября Майдов рассказал, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила его от соревнований за то, что он перекрестился перед выходом на татами на Олимпийских играх в Париже.

Спортсмен признался, что вера для него — главное в жизни. Он выразил сожаление, что такой красивый и трудный вид спорта, как дзюдо, «пал до таких вещей».

На парижской Олимпиаде Майдов не смог пробиться в 1/4 финала, уступив представителю Греции Федору Целиди.

Ранее перспективный российский дзюдоист получил гражданство Сербии.

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