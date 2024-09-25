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Депутат Свищев обвинил НОК Украины в цинизме

Депутат Свищев возмущен просьбой НОК Украины не допускать детей из России

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев возмутился просьбой Национального олимпийского комитета (НОК) Украины к Международному олимпийскому комитету (МОК) не допускать детей до 12 лет из России и Белоруссии к международным турнирам под своим флагом, передает РИА Новости.

«Это циничное требование. Очевидно, что эти ребята просто отрабатывают деньги и указания своего политического руководства. По-другому это и не назовешь», — сказал Свищев.

22 сентября генеральная ассамблея FIDE оставила в силе ограничения для российских спортсменов. Однако было решено допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

Ранее иностранная федерация шахмат выступила за возвращение россиян.

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