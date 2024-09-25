Анатолий Карпов назвал безобразием по отношению к детям требование НОК Украины

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов раскритиковал решение Национального олимпийского комитета (НОК) Украины обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой не допускать до турниров Международной федерации шахмат (FIDE) детей из России и Белоруссии под своим флагом, передает РИА Новости.

«Конечно, такое обращение НОК Украины ни в коем случае нельзя приветствовать. То, что это полное безобразие по отношению к детям и шахматам, это очевидно», — сказал Карпов.

22 сентября генеральная ассамблея FIDE оставила в силе ограничения для российских спортсменов. Однако было решено допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

Ранее Аркадий Дворкович отказался вести заседание по вопросу допуска россиян на генассамблее FIDE.