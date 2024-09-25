Экс-вратарь сборной о переходе Пьянича в ЦСКА: за деньги — да

Боснийский нападающий Миралем Пьянич, ранее отказывавшийся выходить на поле против сборной России, изменил свои взгляды и едет в московский ЦСКА из-за финансового фактора. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший вратарь красно-синих и сборной России Руслан Нигматуллин.

«Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «за деньги — да». В матчах за сборную, видимо, этот принцип не работал. Насколько он может помочь? Зачастую именитые люди, приезжающие в Россию, не находят мотивации серьезно относиться к делу. Здесь, возможно, дело в том, что он едет к своему тренеру – и, вполне возможно, за своего тренера будет упираться.

Вообще сложно сказать, в какой форме сейчас Пьянич. Но ЦСКА редко делает импульсивные покупки, в отличие от некоторых других клубов. Посмотрим, по первым матчам будет понятно», — сказал Нигматуллин.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

Ранее Пьянич рассказал, что обсуждал свой переход в ЦСКА с экс-игроком армейцев Элвером Рахимичем.