Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Победитель ЧМ в России завершил карьеру в 31 год

Журналист Моретто: Рафаэль Варан завершил карьеру футболиста в 31 год

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Футболист итальянского «Комо» и сборной Франции Рафаэль Варан завершил карьеру футболиста в 31 год, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Relevo Маттео Моретто.

Варан перешел в «Комо» на правах свободного агента в 2024 году. В первой же игре за новую команду Варан получил травму и выбыл до конца сезона.

«Комо» исключил Варана из заявки на сезон в Серии А. Француз отыграл за клуб лишь 23 минуты.

Варан является чемпионом мира 2018 года, который прошел в России. В финальном матче Франция обыграла национальную команду Хорватии со счетом 4:2.

Варан выступал за французский «Ланс», мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед».

В составе мадридского «Реала» Варан стал трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионом.

С «Манчестер Юнайтед» Варан выигрывал Кубок Англии.

Ранее сын Зинедина Зидана завершил карьеру.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами