Победитель ЧМ в России завершил карьеру в 31 год

Футболист итальянского «Комо» и сборной Франции Рафаэль Варан завершил карьеру футболиста в 31 год, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Relevo Маттео Моретто.

Варан перешел в «Комо» на правах свободного агента в 2024 году. В первой же игре за новую команду Варан получил травму и выбыл до конца сезона.

«Комо» исключил Варана из заявки на сезон в Серии А. Француз отыграл за клуб лишь 23 минуты.

Варан является чемпионом мира 2018 года, который прошел в России. В финальном матче Франция обыграла национальную команду Хорватии со счетом 4:2.

Варан выступал за французский «Ланс», мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед».

В составе мадридского «Реала» Варан стал трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионом.

С «Манчестер Юнайтед» Варан выигрывал Кубок Англии.

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