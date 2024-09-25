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Тяжелоатлетку придавило штангой из-за ошибки организаторов

Польскую тяжелоатлетку Доленгу придавило штангой из-за ошибки организаторов

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martynadolega/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Польскую тяжелоатлетку Мартыну Доленгу, которая является дочерью трехкратного чемпиона мира и бронзового призера летних Олимпийских игр 2008 года Марцина Доленги, придавило штангой на молодежном чемпионате мира из-за ошибки организаторов, передает РИА Новости.

Организаторы соревнований во время одного из подходов Доленги не до конца зафиксировали замок на грифе. Блины с правой стороны штанги съехали к краю, спортсменка не смогла удержать равновесие и уронила груз на себя.

Доленга смогла избежать травм. По итогам соревнований она заняла девятое место. На прошлогоднем молодежном чемпионате мира она завоевала бронзовую медаль.

В своих соцсетях Доленга заявила, что боролась до конца.

В 2004 году Марцин Доленга на чемпионате Польши по тяжелой атлетике был уличен в употреблении допинга. Он был дисквалифицирован на два года. В 2014 году он был повторно дисквалифицирован на два года за употребление нандролона.

Ранее российскую тяжелоатлетку дисквалифицировали за допинг.

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