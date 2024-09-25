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Акинфеев рассказал, как футболисты ЦСКА обыграли «Спартак» в «пьяном дерби»

Вратарь ЦСКА Акинфеев рассказал о «пьяном дерби» после победы в Кубке УЕФА

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Максим Богодвид/РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал в подкасте «СмАки», что команда обыграла московский «Спартак» в 2005 году, отметив перед матчем победу в финале Кубка УЕФА над лиссабонским «Спортингом».

«Мы приехали, нас отвезли в студию к Малахову. Потом на базе была баня. Выпили по пивку. Валерий Георгиевич посмотрел, когда мы вышли на тренировку. Сказал, чтобы мы уходили. Занятие закончилось через десять минут. На следующий день мы обыграли «Спартак», проигрывая после первого тайма со счетом 0:1», — сказал Акинфеев.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:1.

На счету Акинфеева 775 матчей в составе красно-синих, в которых он пропустил 701 мяч. В 322 играх он оставил ворота в неприкосновенности. Вратарь является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны, победителем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы-2008 в составе российской национальной команды. Его действующий контракт с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

Ранее вратарь ЦСКА Владислав Тороп назвал Акинфеева феноменом.

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