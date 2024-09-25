Форвард «Спартака» рассказал, что для него важнее всего в футболе

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон, вернувшийся в этом сезоне в команду из аренды, рассказал о том, как относиться к личной статистике и что для него важнее успехи команды.

«Какие у меня индивидуальные планы на сезон? Для меня результаты и голы команды важнее личной статистики. Я просто продолжу усердно работать, и в конце сезона посмотрим, сколько мячей у меня получится забить», — цитирует Николсона Legalbet.

27-летний нападающий сборной Ямайки выступал в прошлом сезоне на правах аренды за французский «Клермон» в Лиге 1, отметившись в 28 встречах четырьмя голами и тремя результативными передачами.

В текущем сезоне Николсон трижды выходил на поле в играх «Спартака», дважды выйдя на замены в играх Российской премьер-лиги и появившись с первых минут на поле в матче национального Кубка, где смог отличиться точным ударом в ворота самарских «Крыльев Советов».

До аренды в «Клермон» Николсон провел за «Спартак» полтора сезона, отличившись в 34 матчах РПЛ восемью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подало жалобу на вторую желтую карточку Маухуба в матче РПЛ со «Спартаком».