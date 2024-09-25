Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Форвард «Спартака» рассказал, что для него важнее всего в футболе

Нападающий «Спартака» Николсон: для меня важнее всего команда

close
Александр Ступников/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон, вернувшийся в этом сезоне в команду из аренды, рассказал о том, как относиться к личной статистике и что для него важнее успехи команды.

«Какие у меня индивидуальные планы на сезон? Для меня результаты и голы команды важнее личной статистики. Я просто продолжу усердно работать, и в конце сезона посмотрим, сколько мячей у меня получится забить», — цитирует Николсона Legalbet.

27-летний нападающий сборной Ямайки выступал в прошлом сезоне на правах аренды за французский «Клермон» в Лиге 1, отметившись в 28 встречах четырьмя голами и тремя результативными передачами.

В текущем сезоне Николсон трижды выходил на поле в играх «Спартака», дважды выйдя на замены в играх Российской премьер-лиги и появившись с первых минут на поле в матче национального Кубка, где смог отличиться точным ударом в ворота самарских «Крыльев Советов».

До аренды в «Клермон» Николсон провел за «Спартак» полтора сезона, отличившись в 34 матчах РПЛ восемью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подало жалобу на вторую желтую карточку Маухуба в матче РПЛ со «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами