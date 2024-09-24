В Малайзии взорвали стадион на 80 тыс. человек

В Малайзии взорвали один из крупнейших футбольных стадионов мира «Шах-Алам». Видео взрыва опубликовано на странице Manytops Stadiums в социальной сети X (ранее Twitter).

«Шах-Алам», построенный в 1994 году, вмещал 80 тыс. зрителей. Он был признан аварийным в 2020 году.

Вместо взорванного стадиона правительство Малайзии планирует построить современную арену на 45 тыс. человек. Новый стадион станет домашним для клуба чемпионата страны «Селангор».

Ранее стало известно, что итальянский стадион «Сан-Сиро» лишили права принять финал Лиги чемпионов.

«Муниципалитет Милана не может гарантировать, что «Сан-Сиро» и его окрестности не будут затронуты реконструкцией. Поэтому было принято решение возобновить процесс подачи заявок на проведение финала ЛЧ-2027», — заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Одним из кандидатов на проведение решающего матча турнира может стать Марсель.

Ранее стало известно, кто получит «Золотой мяч» 2024 года.