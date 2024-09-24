«Глупые люди»: российский тренер выступил против изменений в футболе

Российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что футболу не нужны нововведения. Слова специалиста приводит Vprognoze.ru.

«Я не знаю, это глупые люди. Ничего не нужно менять. Даже судьи пусть немного ошибаются, но темп игры сильно падает, когда, например арбитр бежит смотреть VAR. Это в Европе быстро, а у нас — долго», — заявил Тарханов.

20 сентября бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявил о необходимости игры в формате 10х10 для повышения зрелищности.

«В прошлом веке мы играли составами по 11 человек, но тогда игроки бегали меньше, чем сегодня, они были не так сильны и двигались медленнее. Так что, возможно, стоит уменьшить число игроков на поле. Это бы поспособствовало увеличению пространства на поле, появлялось бы больше свободных зон», — заявил Платини.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Александр Головин пятью словами прокомментировал победу над «Барселоной».