ФИФА расследует скандал на чемпионате мира по футзалу

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование по поводу неспортивного характера матча сборных Франции и Ирана на чемпионате мира по футзалу в Узбекистане. Об этом сообщает RMC Sport.

«Мы осведомлены о жалобах. Никаких комментариев не будет, пока идет процесс расследования», — заявили в организации.

Источник сообщает, что жалобу подали сборные Ливии и Парагвая. По их мнению, обе команды хотели проиграть, потому что поражение обеспечивало им более легкую часть сетки в плей-офф.

22 сентября в матче третьего тура группы F сборная Ирана обыграла национальную команду Франции со счетом 4:1. И та, и другая команды вышли в 1/8 финала. 26 сентября Иран сыграет с Марокко, а 27 сентября Франция встретится с Таиландом.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее испанскую футболистку, которую поцеловал тренер, затравили в соцсетях.