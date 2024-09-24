«Динамо» высмеяло судейство в РПЛ музыкальным треком

Футбольный клуб «Динамо» выложил трек «Свисток у губ», который посвящен судейству арбитра Сергея Иванова в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Вдохновились прошедшим дерби и продолжаем флешмоб «Ростова» по музыкальным клипам. Возможно, через пару туров треков соберётся на целый альбом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена» 22 сентября, завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. В первой половине встречи Иванов назначил пенальти в пользу красно-белых.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подало жалобу на вторую желтую карточку Маухуба в матче РПЛ со «Спартаком».