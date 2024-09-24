«Хейтеры и желтые журналюги»: режиссер шоу Загитовой ответила на критику

Режиссер шоу Алины Загитовой «Хранители времени» Светлана Краюшкина резко высказалась о «хейтерах и желтых журналюгах», которые критиковали постановку. Об этом она заявила в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хейтеры — такая категория людей, как и журналюги желтые. Они найдут, к чему придраться. Смотрю на это и думаю: кто-то же родил и воспитал этих людей. Они дают оценки происходящему. На себя не хотите посмотреть? Мерзко и противно. Лучше работать дворником», — заявила Краюшкина.

29 августа в Казани состоялась премьера ледового шоу Загитовой «Хранители времени». Сама фигуристка призналась, что на мероприятии был установлен рекорд России — впервые в помещении летал 61 дрон.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Яна Рудковская намекнула на плагиат в шоу Загитовой.