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Адвокат: я бы смягчил наказание футболисту Бугаеву за продажу мефедрона

Адвокат Калинов: я бы изменил категорию преступления Бугаева на одну ниже

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, почему стоило смягчить наказание для бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, которого суд приговорил к 9,5 года в колонии строгого режима за попытку продать 494,8 грамма наркотиков.

«Учитывая, что Бугаев признал вину и раскаялся, то в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса я бы изменил категорию преступления на одну ниже — с особо тяжкого на тяжкое, либо с тяжкого на среднее. В таком случае наказание стало бы ниже.

Также, возможно, я бы предоставил больше положительных характеристик. Еще, например, Бугаев мог бы пожертвовать средства на благотворительность.

Благодаря подобным действиям люди иногда получают условное наказание. Я не считаю, что приговор в данном случае получился мягким», — сказал Калинов.

Адвокат отметил, что в некоторых случаях обвиняемые получали условный срок даже с тремя доказанными попытками продать наркотики, а Бугаев получил 9,5 года за одну.

По информации SHOT, перед задержанием бывший футболист успел разложить наркотики возле общежитий Кубанского аграрного университета в Краснодаре. Он оказал сопротивление при аресте и пытался убежать, однако затем пошел на сотрудничество со следствием.

Ранее адвокат заявил о возможном условном сроке для Бугаева за продажу мефедрона.

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