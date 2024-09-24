Захарова об УЕФА: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за решение не отстранять сборную Израиля от международных турниров, передает «Матч ТВ».

«Это подтверждение того, что стандартов больше нет. Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации», — сказала Захарова.

Палестинская футбольная ассоциация просила ввести санкции против Израиля в марте 2024 года. Решение по этому вопросу откладывалось в июле и августе.

В Лиге наций сезона-2024/25 Израиль играет во второй группе Лиги А вместе со сборными Бельгии, Италии и Франции. После двух туров израильтяне занимают последнее место в группе, не набрав очков.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Николай Валуев с иронией отреагировал на решение ФИФА не отстранять сборную Израиля.