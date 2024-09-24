Сын Зинедина Зидана завершил карьеру

Сын французского тренера Зинедина Зидана Энцо завершил карьеру в 29 лет, передает Diario AS.

Последним клубом Энцо Зидана была «Фуэнлабрада». Футболист провел за клуб 29 матчей. Он покинул команду летом 2023 года.

Энцо Зидан провел в профессиональном футболе 203 матча, забил 13 мячей и отдал 24 голевые передачи.

На счету Энцо Зидана один матч за основную команду мадридского «Реала», в которой он отметился одним забитым мячом. Также выступал за «Алавес», «Лозанну», «Райо Махадаонду».

Зинедин Зидан тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в первенстве Испании, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал главный клубный турнир Европы в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

Ранее сообщалось о том, что Зинедин Зидан может вернуться в футбол.