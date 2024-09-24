Валуев с иронией отреагировал на решение ФИФА не отстранять сборную Израиля

Депутат Госдумы России Николай Валуев отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (ФИФА) не отстранять сборную Израиля от международных соревнований, заявив, что он не удивлен, передает «Спорт-Экспресс».

«Ничего удивительного. Как говорится, «это другое». По-моему, и на решение о возвращении сборной России мы повлиять не можем», — сказал Валуев.

Палестинская футбольная ассоциация просила ввести санкции против Израиля в марте 2024 года. Решение по этому вопросу откладывалось в июле и августе.

В Лиге наций сезона-2024/25 Израиль играет во второй группе Лиги А вместе со сборными Бельгии, Италии и Франции. После двух туров израильтяне занимают последнее место в группе, не набрав очков.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Израиль лишили права на проведение чемпионата Европы по гимнастике.