Экс-футболист Шавло: «Спартак» начал чудить еще в начале матча с «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Шавло заявил, что красно-белые не должны были пропускать в самом начале встречи со столичным «Динамо», передает Bobsoccer.ru.

«Спартак» начал чудить в начале встречи, пропустив быстрый гол. Такого не должно быть. В столь серьезной встрече и так быстро получить мяч в свои ворота», — сказал Шавло.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена» 22 сентября, завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

Ранее в «Динамо» заявили, что могли обыграть «Спартак» со счетом 3:2.