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Радимов назвал «Краснодар» фаворитом матча с «Зенитом»

Экс-футболист Радимов назвал «Краснодар» фаворитом матча РПЛ с «Зенитом»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что «Краснодар» является фаворитом матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Матч ТВ».

«Я не думаю, что «Зенит» фаворит. «Краснодар» сейчас на ходу. На своем стадионе в кои‑то веки, как минимум, 50 на 50. Или даже «Краснодар» фаворит при своих болельщиках», — сказал Радимов.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл воронежский «Факел» со счетом 3:1. Благодаря этой победе, петербуржцы вернули себе первое место в таблице. После этой победы в их активе стало 23 очка. Вторым располагается «Краснодар», набрав 21 балл. В прошлом туре «быки» обыграли тольяттинский «Акрон» (5:2).

В следующем туре два лидера чемпионата сразятся между собой. 28 сентября «Зенит» в гостях сыграет с «Краснодаром». Начало встречи — 19:30 по московскому времени.

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