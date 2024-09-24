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Прославившаяся на ОИ стрелок Ким Е Джи получила свою первую актерскую роль — киллера

Ким Е Джи из Южной Кореи после ОИ дали актерскую роль киллера

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zhangfan/Global Look Press

Южнокорейская спортсменка-стрелок Ким Е Джи, чье мастерство и беспечность покорили интернет на Олимпиаде в Париже, получила свою первую актерскую роль. Она получила роль киллера, пишет The Guardian со ссылкой на APF.

В июле 32-летняя спортсменка завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета среди женщин с 10 метров, а ее невероятно спокойное поведение в сочетании со стрелковыми очками в металлической оправе и бейсболкой превратили ее в мировую интернет-сенсацию.

Когда видеоролики с ее стрельбой стали вирусными, она получила похвалу от таких знаменитостей, как бизнесмен Илон Маск.

«Ее нужно снять в боевике. Никакой актерской игры не требуется!» — написал тогда Маск в своей социальной сети X.

Теперь спортсменка сыграет киллера в короткометражном сериале «Crush», спин-оффе глобального кинопроекта «Asia».

Ким будет сниматься вместе с индийской актрисой Анушкой Сен.

Помимо этого Ким приняла участие в фотосессии для журнала Louis Vuitton и подписала контракт с шоу талантов.

Ранее завоевавший серебряную медаль турецкий стрелок Юсуф Дикеч, также ставший мемом в интернете после участия в Олимпиаде-2024, объяснил, зачем держит руку в кармане.

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