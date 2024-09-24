В «Оренбурге» рассказали об отношении к дисквалификации генерального директора

Андрей Малых, капитан «Оренбурга», рассказал об отношении к дисквалификации бывшего генерального директора клуба Дмитрия Андреева за критику работы арбитров в поле и системы VAR.

«Не мне судить о суровости дисквалификации Дмитрия Андреева и решать, заслуженно ли она или нет. Есть комитет по этике, который принимает такого рода решения. Они вынесли такой вердикт. Оспорить его тяжело, но Дмитрий вроде апелляцию подал. Возможно, срок сократят. В команде такое решение приняли как данное. Мы с этим ничего поделать не можем», — приводит слова Малых Legalbet.

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил Андреева за его высказывания от футбольной деятельности на три года (два из них будут действовать условно). Также функционеру был выписан штраф в 300 тыс. рублей за физическое воздействие на арбитров после матча с «Ростовом». После вынесенного комитетом решения «Оренбург» объявил об увольнении специалиста. В данный момент оренбуржцы занимают тринадцатое место в Российской премьер-лиге, набрав семь очков за девять проведенных туров.

Ранее в РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры.