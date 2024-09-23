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Смородская считает, что Карпину следует поговорить с Глушенковым

Смородская: пусть Карпин поучит Глушенкова, не обязательно говорить обо всем

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину следует провести беседу с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым. Слова экс-руководителя приводит «Матч ТВ».

«Пусть поговорит, поучит уму‑разуму. Вовсе не обязательно обо всем высказываться. Да еще в прессе», — заявила Смородская.

Всего в расширенный список сборной России для участия в октябрьском тренировочном сборе вошли 42 человека, в том числе и Глушенков. Карпин объяснил вызов футболиста тем, что его ждет приватный разговор в сборной.

18 сентября Глушенков в интервью YouTube-каналу Nobel заявил, что не знает, для чего играет сборная России.

«Я не смотрел игры. Не знаю, для чего играет сборная России. Игроки говорили, что не важно, кто соперник, важно, что ты играешь за сборную страны? Не в упрек кому-то, но лично я другого мнения», — заявил футболист.

Ранее в Госдуме призвали признать Глушенкова иноагентом.

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