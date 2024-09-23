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Футболист «Спартака» признался, что скучал по России

Футболист Николсон: я скучал по России, пока играл в «Клермоне»

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Александр Ступников/РИА Новости

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон признался, что скучал по России, пока находился в аренде во французском «Клермоне». Слова футболиста приводит Sport24.

«Я скучал по России, пока играл в «Клермоне». Переезжать во Францию было непросто — в Москве у меня осталось много друзей. Все время я общался с Пруцевым и Умяровым. Был рад почувствовать эту атмосферу снова. Очень не хватало этого», — заявил Николсон.

В прошлом сезоне ямайский форвард на правах аренды выступал за французский «Клермон». По возвращении в «Спартак» он не выходил в стартовом составе команды, один раз появившись на поле на замену. Вместе с тем красно-белые объявили, что не будут искать для игрока варианты продолжения карьеры, и он будет и дальше выступать за москвичей.

В воскресенье, 22 сентября, «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Николсон не появился на поле в этой встрече.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» набрал 16 очков после девяти туров и идет на пятом месте в турнирной таблице, на семь баллов отставая от лидирующего «Зенита». В десятом туре красно-белые проведут гостевое дерби с «Локомотивом». Эта игра состоится в субботу, 28 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее игрок «Спартака» Миенти Абена назвал высоким уровень футбола в РПЛ.

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