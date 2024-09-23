«Динамо» подало жалобу на вторую желтую карточку Маухуба в матче РПЛ со «Спартаком»

Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой отменить вторую желтую карточку марокканского нападающего Эль-Мехди Маухуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На 74-й минуте матча со «Спартаком» главный арбитр встречи Сергей Иванов удалил футболиста с поля за симуляцию после контакта футболиста с Русланом Литвиновым.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена» 22 сентября, завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

Ранее тренер «Динамо» заявил, что разозлился из-за судейства в игре со «Спартаком».