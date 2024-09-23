В «Ахмате» рассказали, чего не хватило для победы над «Крыльями Советов»

Бразильский нападающий «Ахмата» Фелиппе Кардосо заявил, что грозненской команде не хватило концентрации в концовке матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Как всегда, не хватило концентрации из-за большого желания победить. С удовольствием бы обменял награду лучшему игроку матча на победу», — заявил Кардосо.

Встреча девятого тура чемпионата России между «Ахматом» и «Крыльями Советов» завершилась со счетом 1:1. На гол нападающего грозненцев Кардосо на 68-й минуте самарцы ответили точным ударом хорватского защитника Доминика Ороза на 90+6-й минуте.

После этого матча «Ахмат» покинул последнюю строчку турнирной таблицы РПЛ. Теперь команда занимает 15-е место с шестью очками после девяти игр. «Крылья Советов» десятые, у них десять баллов после девяти встреч.

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