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В «Ахмате» рассказали, чего не хватило для победы над «Крыльями Советов»

Кардосо о матче с «Крыльями Советов»: как всегда, не хватило концентрации

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Richard Callis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бразильский нападающий «Ахмата» Фелиппе Кардосо заявил, что грозненской команде не хватило концентрации в концовке матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Как всегда, не хватило концентрации из-за большого желания победить. С удовольствием бы обменял награду лучшему игроку матча на победу», — заявил Кардосо.

Встреча девятого тура чемпионата России между «Ахматом» и «Крыльями Советов» завершилась со счетом 1:1. На гол нападающего грозненцев Кардосо на 68-й минуте самарцы ответили точным ударом хорватского защитника Доминика Ороза на 90+6-й минуте.

После этого матча «Ахмат» покинул последнюю строчку турнирной таблицы РПЛ. Теперь команда занимает 15-е место с шестью очками после девяти игр. «Крылья Советов» десятые, у них десять баллов после девяти встреч.

Ранее защитник «Краснодара» рассказал об отношении к маленькому игровому времени.

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