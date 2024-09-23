Федерация футбола Греции выступила за возвращение россиян к международным турнирам

Греческая федерация футбола выступила за возвращение молодежных и юношеских сборных России на международные турниры. Об этом сообщает украинский журналист Виктор Вацко на своем YouTube-канале.

Подобная инициатива была выдвинута на ежегодном собрании президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая была поддержана представителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Белоруссии.

На решение может повлиять президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Сообщается, что он «очень мощно выступил», напомнив о ситуации в стране.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее в РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры.