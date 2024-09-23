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Эксперт раскритиковал работу судьи матча «Спартак» — «Динамо»

Ловчев о матче «Спартак» — «Динамо»: судья практически уничтожил одну команду

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал работу главного арбитра матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Динамо» Сергея Иванова. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Я не увидел симуляции от игрока «Динамо». Он упал, но не просил пенальти. Судья взял и практически уничтожил одну команду. Он не понимает, какой матч он судил? Был маленький толчок», — заявил Ловчев.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена» 22 сентября, завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

Ранее тренер «Динамо» заявил, что разозлился из-за судейства в игре со «Спартаком».

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