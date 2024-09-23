СКА подписал контракт с американцем, который избил россиянина в НХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о подписании однолетнего контракта с американцем Тони Деанджело. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Счастлив быть здесь, мне все нравится. Есть знакомые ребята в команде. С радостью посмотрю вечером матч СКА — «Авангард»», — заявил хоккеист.

В феврале 2021 года Деанджело, выступавший за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», был выставлен на драфт отказов после драки с россиянином Александром Георгиевым. Американец ударил голкипера своей команды, потому что посчитал его виноватым в пропущенной в овертайме шайбе от «Питтсбурга».

В своей карьере 28-летний Деанджело выступал за «Аризону», «Нью‑Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию». В 371 матче, проведенном в НХЛ, хоккеист набрал 210 (48+162) очков.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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