Российский боксер назвал бой Дюбуа — Джошуа «апсетом года»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд высоко оценил поединок британских тяжеловесов Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа. Слова экс-спортсмена приводит Vprognoze.ru.

«Бой получился ярким. Видимо, Джошуа, не отошел от поражений от Руиса и Усика. Что-то в нем сломалось, он потух психологически. Дюбуа вышел и без церемоний снял Джошуа. Наверное, это будет апсет года», — заявил Дрозд.

22 сентября Дюбуа защитил титул чемпиона мира IBF.

Бой из 12 раундов проходил на лондонском стадионе «Уэмбли», Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде. При этом с начала поединка будущий победитель активно нападал на противника. Сначала у Джошуа получалось избегать ударов, но в конце стартового отрезка он неожиданно оказался в нокдауне и, вероятно, не смог восстановиться. Его скорость и координация ухудшились, в третьем и четвертом раундах спортсмен снова был в нокдаунах. На пятой трехминутке Джошуа начал атаковать, но пропустил удар справа в подбородок и упал. Встать за 10 секунд ему не удалось, и поединок был остановлен.

Ранее Дюбуа назвал себя гладиатором после победы над Джошуа.