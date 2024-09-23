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В «Крыльях Советов» озвучили задачи на сезон

Корниленко: «Крылья Советов» хотят оказаться в топ‑8 по итогам сезона РПЛ

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Анар Мовсумов/РИА Новости

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что команда хочет оказаться в верхней части таблицы по итогам сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Чтобы оценить, стали ли мы сильнее, нужно дождаться окончания чемпионата. Идем от игры к игре, но хотели бы оказаться в первой восьмерке», — заявил Корниленко.

В четверг, 19 сентября, «Крылья Советов» в гостях разгромно уступили московскому «Спартаку» 1:4 в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Эта неудача лишила самарцев шансов на выход в следующий раунд турнира.

В текущем розыгрыше РПЛ «Крылья» после восьми туров идут на десятом месте в турнирной таблице, набрав 9 очков. Следующим соперником команды будет «Ахмат». Эта игра состоится в понедельник, 23 сентября, в Грозном и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее игрок «Спартака» назвал высоким уровень футбола в РПЛ.

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