Ефимова заявила, что жизнь спортсмена невозможна без международных стартов

Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова считает, что жизнь профессионального спортсмена без международных турниров невозможна. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Не могу отвечать за это, но надеюсь, что наши ребята будут получать нейтральный статус. Или федерация добьется допуска. Я уважаю внутрироссийские соревнования, но жизнь спортсмена без международных турниров невозможна», — заявила Ефимова.

Международная федерация плавания (World Aquatics) 26 июня отказала Юлии Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ефимова пожаловалась на условия проживания на Кубке России по плаванию.