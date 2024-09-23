Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вернулся в тренировочный процесс. Слова пресс-службы команды приводит «Спорт-Экспресс».

«Арсен начал работать на поле. Должно пройти несколько дней, чтобы он смог возобновить работу в общей группе», — сказали в клубе.

«Реал Сосьедад» приобрел 21-летнего игрока у московского «Динамо» прошлым летом за 13 млн евро. Футболист выходил на поле в 40 матчах прошлого сезона во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, но пока не завоевал места в основном составе баскского клуба.

В начале августа футболист получил повреждение на тренировке и был прооперирован.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 16-е место, набрав пять очков. Лидирует в турнирной таблице «Барселона» — у каталонского клуба 18 баллов в шести стартовых играх.

Ранее бывший одноклубник рассказал о перспективах Захаряна в «Сосьедаде» после травмы.